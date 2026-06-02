6月1日、琉球ゴールデンキングスは、ウィタカケンタが2025－26シーズン限りで契約満了となり、退団することを発表した。 東京都出身で28歳のウィタカは、202センチ106キロのセンター兼パワーフォワード。青山学院大学在学中だった2019－20シーズンに特別指定選手として熊本ヴォルターズへ加入し、3シーズンにわたりプレーした。その後、長崎ヴェルカ、