ABEMAのオリジナル婚活リアリティーショー『ガールオアレディ 3』が、6月14日午後9時より放送を開始する。20代“ガール”と30代“レディ”それぞれの世代に寄り添うテーマソングとして、Gyubinとchilldspotによる書き下ろし新曲の起用が明らかになった。 （関連：【画像あり】テーマソングで日本デビューを果たすGyubin） 本番組は、20代“ガール”と30代“レディ”が真剣