任天堂は、Nintendo Switch Online加入者向け音楽サービス『Nintendo Music』に新機能を追加したことを発表した。あわせて、Nintendo Switch 2用ソフト『マリオカート ワールド』の楽曲配信も開始された。 【画像あり】PC・タブレット・車内での使用イメージ 『Nintendo Music』はこれまでスマートフォン専用だったが、新たにパソコンとタブレットでも利用可能になった。ウェブ版はアプリのイ