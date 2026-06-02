２日前引けの日経平均株価は前営業日比１１００円８４銭安の６万５８３３円４９銭と急反落。前場のプライム市場の売買高概算は１３億５１４万株、売買代金概算は５兆９４５２億円。値上がり銘柄数は２８０、対して値下がり銘柄数は１２６１、変わらずは２２銘柄だった。 きょう前場の東京株式市場は目先過熱感からの売りが優勢となり、先物主導で下値を大きく探る展開となった。米国とイランの和平交渉が難航しているとの見