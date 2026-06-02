２日の債券市場で、先物中心限月６月限は反発。前日の米債券安を受けた売りは朝方で一巡し、その後は株安などを手掛かりに切り返した。 米国とイランの協議進展期待が後退するなか、１日の米原油先物相場が反発したことを受け、同日の米長期債相場がインフレ懸念から反落（金利は上昇）した流れが東京市場に波及した。ただ、トランプ米大統領が今後１週間以内にイランと合意する可能性を示唆していることから一段とは売り込