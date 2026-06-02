「致死率が高い？」「人から人にうつる？」「感染したら隔離される？」と、クルーズ船での集団感染をきっかけに注目を集めているハンタウイルス感染症。SNSでは不安や疑問の声も広がっています。しかし専門家の間では、現時点でパンデミックへ発展する可能性は低いという考えが主流です。今回はハンタウイルス感染症について、マウントサイナイ医科大学助教（Assistant Professor）で米国老年医学専門医の山田悠史先生に詳し