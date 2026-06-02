飼い主さんが親指でおしりをなでなで【画像を見る】「ん？もしかして……」何かに気づいた黒猫の大反撃がたまらん飼い主さんに抱っこされている黒猫。一見すると幸せいっぱいの光景ですが、その時間は長くは続かなかったのだとか……。こんなに穏やかな様子なのに、いったい何があったのでしょうか？話題になったのは、Xユーザー 黒猫あさり（@kuro_asari5bee）さんの投稿です。動画に登場するのは、黒猫のあさりちゃん。飼い主さ