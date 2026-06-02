キム・ミンジェ（バイエルン・ミュンヘン）の次はイ・ガンイン（パリ・サンジェルマン）だ。欧州の頂点に立った瞬間でさえ、アジア人選手はまともにスポットライトを浴びられなかったという人種差別論争が再び持ち上がった。【写真】「キ・ソンヨンも被害者だ！」“アジア人無視”に韓国憤慨「一種の人種差別」パリ・サンジェルマンは5月31日（日本時間）、ハンガリー・ブダペストのプスカシュ・アレーナで行われたアーセナルとのU