学生たちがインターネット上の犯罪を未然に防ぐ活動に貢献します。 【写真を見る】若者の視点に期待！闇バイトや違法薬物…インターネットに蔓延る危険な情報を報告「サイバーパトローラー」を県内の学生に委嘱（山形） 山形市の専門学生がネット犯罪につながる情報を監視する「サイバーパトローラー」として活動することになり、山形県警から委嘱状が手渡されました。 委嘱状