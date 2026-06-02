山形市の６０代の男性が、インターネット上の投資サイトでのやり取りをきっかけにアプリをダウンロードさせられ、現金１５００万円余りをだまし取られる特殊詐欺被害にあいました。 【写真を見る】「そんな人いない」やりとりしていたのは実在しない“証券会社のアナリスト”被害額1500万円超利益が出ているように見えた「開発中アプリ」だが、だまされた（山形） 警察によりますと、山形市の６０代の男性は今年