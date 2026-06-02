FC東京は2日、松橋力蔵監督との契約を更新し、2026−27シーズンも引き続きトップチームの指揮を執ることを発表した。現在57歳の松橋監督は横浜F・マリノスの下部組織を長く指導し、2017年にトップチームのアシスタントコーチに就任。2021年にはアルビレックス新潟のアシスタントコーチに就任すると、翌年からはトップチームの指揮を執り、明治安田J2リーグ優勝やJリーグYBCルヴァンカップ準優勝に導いた。昨年からはFC東京を率