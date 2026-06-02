「BCNランキング」2026年5月18日〜24日の日次集計データによると、ペンタブレットの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位Wacom One 14DTC141W0（ワコム）2位Intuos Small ワイヤレス ブラックCTL-4100WL/K0（ワコム）3位Wacom Cintiq 16DTK168K4C（ワコム）4位Wacom Intuos Pro mediumPTK670K0C（ワコム）5位Deco 01 V2Deco 01 V2(2024)（XPPen Technology）6位Intuos Medium ワイヤレス ブラックCTL-6100WL