北中米W杯のグループステージで日本代表と同組のスウェーデンは現地６月１日、親善試合でノルウェーと対戦した。アーセナルでチャンピオンズリーグ決勝を戦ったエースのヴィクトル・ヨケレスが不在のスウェーデンは開始９分に先制点を献上。18分、37分にも失点を喫する。76分に途中出場のアレクサンデル・イサクの鮮やかな一撃で１点を返すのがやっとだった。 母国メディア『SPORTBLADET』によれば、スウェーデンのグレ