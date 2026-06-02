ジュニアの公式Xが更新。櫻井翔がMCを務めるゲームバラエティ『真剣遊戯！THEバトルSHOW』（フジテレビ系）の6月1日放送回の出演者のオフショットが公開され、注目を集めている。 【写真】櫻井翔ら『真剣遊戯！THEバトルSHOW』オフショット／過去の櫻井翔と後輩の豪華ショット ■櫻井翔を後輩たちが囲んだオフショット 投稿では、左から小島健（Aぇ! group）、濱田崇裕（WEST.／「濱」は異体字が正式表記）、櫻井翔、