【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Creepy Nutsの「Fright」とTBS系火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』とのコラボレーションMVが公開された。 ■ドラマの名シーンとともに、楽曲の世界観がより深く味わえるMV 「Fright」は、4月より放送中の『時すでにおスシ!?』主題歌として書き下ろされた楽曲。4月10日の配信リリース以降、世界最大級の音楽フェス『Coachella Valley Music and Arts Festival 2026』