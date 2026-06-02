日経225先物は11時30分時点、前日比1190円安の6万5890円（-1.77％）前後で推移。寄り付きは6万7070円と、シカゴ日経平均先物の清算値（6万7300円）から下放れる形で、売りが先行して始まった。寄り付き直後に6万7220円まで切り返す場面もみられたがロングは続かず、その後は下へのバイアスが強まった。中盤にかけて6万6000円まで売られたものの、いったん6万6400円辺りまで下げ幅を縮める場面もみられた。しかし、ロング解消の動