2日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比1140円安の6万5880円と急落。日経平均株価の前場現物終値6万5833.49円に対しては46.51円高。出来高は2万7629枚となっている。 TOPIX先物期近は3892ポイントと前日比51.5ポイント安、現物終値比4.84ポイント高で推移。 ○主要先物価格・正午時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 65880 -1140