道南のスルメイカ漁が６月１日に解禁となりましたが、初日は水揚げがなく、２日朝の初競りは中止となりました。漁師からは落胆の声が聞かれました。（東海林記者）「例年であればこのあたりにイカが並び、競りが行われるはずなのですがきょうはイカの姿がありません」１日に解禁となったスルメイカ漁ですが、函館の卸売市場での初競りは行われませんでした。１日の函館漁港。漁から戻った漁師はー（記者）「きょうはどうでし