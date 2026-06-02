テレビアニメ『炎の闘球女 ドッジ弾子』（7月6日放送開始）のOPテーマは、ももいろクローバーZの新曲「会心の一劇」に決定した。メンバーの百田夏菜子は「弾子は私をモデルにしてくださっているとお聞きしました」とコメントを寄せると、ネット上で驚きの声があがっている。【画像】顔似てる？ももくろ百田夏菜子がモデルのアニメキャラ『炎の闘球女 ドッジ弾子』は、1990年代に圧倒的な人気を博した『炎の闘球児 ドッジ弾平』