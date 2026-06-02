６月２日も北海道内は午前中から気温が上昇しています。２日連続の真夏日になるなど、６月としては異例の暑さが続いています。じりじりと照り付ける太陽。北見では午前９時半ごろ２９．９℃となり、午前中からすでに暑い１日が始まっていました。（北見市民）「まだ６月になったばかりなので（暑くなるのが）早い。子どもが小さいので熱中症が怖いなと不安があります」２日も道内は広く高気圧に覆われて午前中から気温が上昇し、小