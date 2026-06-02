北上を続けている台風6号は、昼過ぎから夜のはじめ頃にかけ県内に最接近する見込みです。 《6月2日午前11時40分現在》 台風6号は現在、鹿児島県の屋久島付近を時速25キロの速さで北北東へ進んでいます。 この影響で県内では南部と五島で暴風警報、北部と壱岐・対馬で強風注意報が。 全域で雷、波浪注意報が発表されています。 交通機関にも影響が出ていて、海上のしけにより長崎と五島を結ぶジェ