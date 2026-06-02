「ローソンストア100」は3日より、2018年に発売し4週間で約20万個を販売した「悪魔のおにぎり」の復刻をはじめ、冷やしてもおいしい和菓子、しっかりとした味わいで満足感のある惣菜パンなど、6月の新商品を順次発売する。【写真】おトクに満腹に！1組増量の「トリプルメンチカツサンド」■新商品詳細（価格は全て税込）「悪魔のおにぎり」価格：151円発売日：6月17日めんつゆで炊いたご飯に天かす、青ネギ、青のりを混ぜ込んだ