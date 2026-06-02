お笑いコンビ・ドランクドラゴンの鈴木拓（50）が、2日までに自身のインスタグラムを更新。新幹線の車内で偶然再会した“意外な同級生”との2ショットを公開し、その相手に驚きの声が集まっている。【写真】「奥さんも同じ学校」鈴木拓＆新幹線で偶然再会した“同級生タレント”の2ショット鈴木は「新幹線で偶然会った」と切り出し、「中学高校の同級生」「僕の奥さんにお土産までくれた」「奥さんも同じ学校の同級生だからだ