アーティスト「T.M.Revolution」の西川貴教さんが2日、「Shibuya LOVEZ オープニングセレモニー・内覧会」にゲストとして登壇しました。【写真を見る】【西川貴教】渋谷の新施設でこけら落とし公演Shibuya LOVEZは、渋谷区宇田川町に新たに誕生する、最大収容人数2026人のライブホール。音楽ライブや演劇、eスポーツ、講演などの新たなエンターテインメントと文化を発信する拠点として期待されています。本イベントで、渋谷区の長