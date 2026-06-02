2026年6月1日、韓国・マネートゥデイなどは「来月に予定されていたガールズグループ『KARA』の日本ファンミーティング4公演が全て中止になった」と伝えた。KARAは東京・TOYOTA ARENA TOKYOで7月4〜5日に「2026 KARA JAPAN FANMEETING：HELLO, KAMILIA!」を開催する予定だったが、ファンミーティングの公式サイトが「諸般の事情により開催を延期させていただくこととなりました」と発表した。日本での公演は、23年のデビュー15周年