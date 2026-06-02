俳優・今田美桜が主演するテレビ朝日系連続ドラマ『クロスロード 〜救命救急の約束〜』（毎週火曜後9：00／7月7日スタート）。先日、磯村勇斗が医師役で出演することが発表されたが、新たに寛一郎が救急隊員役、泉澤祐希が警察官役で出演することが決定した。【写真】今作で初の医師役を演じる今田美桜1分1秒を争う救命救急医療の最前線を舞台とした本作は、燃える理想と一筋縄ではいかない現実の狭間で葛藤しながらも、命の