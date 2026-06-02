5月24日まで東京・国技館で行われた大相撲夏場所で、3年ぶりに関取復帰した西十両14枚目炎鵬（31、伊勢ケ浜）が8勝7敗で勝ち越した。脊髄損傷で歩けなくなる可能性もある、と宣告された状況からの復活。現伊勢ケ浜親方の元横綱照ノ富士は序二段から再起したが、元幕内力士が序ノ口まで落ちて関取に戻ったのは長い大相撲の歴史でも初だという。2横綱、2大関が休場した土俵で167?、107?の小兵の奮闘にファンは酔いしれた。千秋楽の十