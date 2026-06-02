日本ケンタッキー・フライド・チキンは、「サクッとケンタ」シリーズ第2弾、「辛旨ジンガー」など2商品を、2026年6月3日から全国の「ケンタッキーフライドチキン（KFC）」店舗にて数量限定で発売する。「カーネルクランチポテト」も再登場スナック感覚で気軽に楽しめる同シリーズ第2弾「辛旨ジンガー」が新登場。骨なしのジューシーなもも肉を、唐辛子でスパイシーに味付け。衣のサクサクの食感と食べ応えを両立した骨なしチキン。