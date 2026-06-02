5人組グループ・SUPER EIGHTの村上信五がMCを務める読売テレビ・日本テレビ系単発バラエティー特番『THE恐縮オファー』が11日深夜0時9分から放送される。25年9月、26年3月に続いて早くも第3弾で、ささいなお悩みをプロフェッショナルたちに本気で解決していくという内容だ。ゲストに小杉竜一（ブラックマヨネーズ）、タイムマシーン3号を迎えて届ける。さらに、今回はスタジオに恐縮すぎるゲストとして衆議院議員・石破茂が登