故・渡辺徹さん、榊原郁恵さん夫婦の長男で、俳優の渡辺裕太さんが1日、インスタグラムを更新。所属事務所を移籍したことを報告しました。【写真を見る】【 渡辺裕太 】母・榊原郁恵さんの所属事務所に移籍「新しい環境でもこれまでのご縁を大切にしながら、より精進」裕太さんは「2026年5月いっぱいで所属してきた事務所オンリーユーを退所し、本日6月1日より株式会社ホリプロに所属することになりました。」と、母・榊原郁恵