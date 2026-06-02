俳優・かたせ梨乃（69）とJO1・豆原一成（24）が、テレビ東京系ドラマ『夫婦と16歳〜狂気の隣人〜』（7月2日スタート、毎週木曜深0：30〜深1：00）のW主演を務めることが2日、発表された。“自認16歳美少女”の61歳女性が、隣人である新婚夫婦のイケメン夫に恋をするロマンティックホラーを実写ドラマ化する。【画像】『夫婦と16歳〜狂気の隣人〜』書影原作は、『少年ジャンプ＋』でインディーズ連載中の漫画家・ぱんぷきん