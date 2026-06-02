栃木県で起きた強盗殺人事件を主導したとして公開手配されている48歳の男。日本から出国した男と連絡を取ったという元妻が取材に応じ、事件後に交わしたやりとりを明かしました。【写真でみる】学生時代の益田容疑者知人らが語る“主導役”の素顔栃木県上三川町で起きた強盗殺人事件。警察が、事件を主導したとみて公開手配しているのが、益田和彦容疑者（48）です。事件の後、海外へ逃亡した可能性があるとみられていますが、その