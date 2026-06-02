韓国出身アーティスト・Gyubin（ギュビン）の日本メジャーデビュー曲「You Light Up My Life」が、14日午後9時より放送がスタートするABEMAのオリジナル婚活リアリティーショー『ガールオアレディ3』のテーマソングに決定した。【動画】『ガールオアレディ3』テーマソング解禁映像『ガールオアレディ』はこれまで2シーズンが放送・配信された人気シリーズで、20代“ガール”と30代“レディ”が真剣勝負の婚活バトルを繰り広げ