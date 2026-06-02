記者「那覇市の中心にあるアーケードです。天幕がやぶれ、上の鉄骨がむき出しになっています」那覇市の国際通り沿いのアーケードでは、破れたテント幕や飛ばされた天井パネルなどを片づける人の姿がありました。沖縄県内各地では、倒木の被害が相次いで確認されていて、宜野湾市役所の敷地内の木が倒れ、庁舎の窓ガラスが破損したほか、東村でも複数の木が倒れ、ダムへつながる道が通行できなくなっています。沖縄県によると、台風