アーティスト・西川貴教が2日、東京・Shibuya LOVEZのオープニングセレモニーに出席した。【写真】蝶ネクタイがお似合い…！爽やか笑顔の西川貴教西川は「世界中の皆さまが来られる場所に新たに誕生し、人と文化が交わる場所になっていくのではないかと感じています」と期待を寄せた。6月27日に「Shibuya LOVEZ OPENING SPECIAL STAGE LIVE『T.M.Revolution REWIND OF VOTE JAPAN』」、28日に「Shibuya LOVEZ OPENING SPECIA