報告「クマが出没した工場の上空です。4人を襲ったクマは、いまも工場内に居座っているということです」福島市では工場や住宅地でクマが次々に人を襲い、4人がけがをしました。午前6時半ごろ、福島市笹木野の工場で男性従業員2人がクマに襲われて、けがをしました。クマはその後、別の工場にも入って男性を襲い、さらに住宅地にも逃げて、女性がけがをしました。これにより、20代から80代の男女4人がけがをしました。いずれも意識