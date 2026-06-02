アイドルグループ・日向坂46の四期生で“かほりん”の愛称で親しまれる藤嶌果歩（19）が、8月4日に1st写真集（集英社）を発売することが決定した。【先行カット3点】素肌がキレイ！二の腕もキュートな藤嶌果歩同グループの最新17thシングル「Kind of love」で初の単独センターを務め、グループの中核を担う存在に成長した藤嶌。10代最後に、四期生として初のソロ写真集に挑戦した。本作はアメリカ・マイアミと藤嶌の地元・北