宮崎県宮崎市の中心市街地からお伝えします。現在、宮崎県内は、宮崎市を含むほぼ全域が強風域に入っています。ここ宮崎市でも強風にあおられて大粒の雨が横殴りで降ってきています。宮崎県内では、1時間雨量が、日之影で42ミリ、日南市酒谷で34ミリなど、各地で激しい雨が降っています。宮崎県内はこれから夕方にかけて線状降水帯が発生して、大雨災害発生の危険性が急激に高まる可能性もあります。宮崎県内では、「レベル3土砂災