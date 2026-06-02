国内最高峰の女子バレーボールリーグ「SVリーグ」を戦い、神奈川県川崎市を本拠地とするNECレッドロケッツ川崎。その魅力を多角的に伝える公式応援番組「We love ROCKETS！」（ラブロケ）では、5月3日に開催されたファン感謝祭「ロケッツクルーフェス2026～THANKS DAY～」の模様を2ヶ月にわたり特集。6月はその「前編」として、選手とクルー（ファン）が一体となった熱狂のステ