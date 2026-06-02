テレビ東京『開運！なんでも鑑定団』（毎週火曜 後8：54）のきょう2日放送回では、タダでもらった「有名な画家」の屏風が登場。驚きの鑑定結果が出る。【動画】登場するとスタジオどよめき…古民家からタダでもらった屏風→驚きの鑑定結果へお宝は、丸山晩霞の屏風。友人から「これから取り壊す古民家があるけれど、中にある物はいらないから欲しい物があったら持っていっていいよ」と言われ、見に行った際に発見し、タダでい