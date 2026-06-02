きょう午前、秋田市の畑で身元不明の遺体が見つかりました。付近ではクマが駆除されたことから、襲われた可能性が高いとみて、警察が調べています。警察によりますと、きょう午前7時半前、秋田市河辺で「畑に出かけた家族の姿が見えなくなった。畑に血のついた衣服が落ちていて、人のようなものが倒れている」と女性から警察に通報がありました。警察が現場に駆けつけたところ、畑近くのやぶの中に人が倒れていて、付近にクマの姿