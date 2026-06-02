Mrs. GREEN APPLEが、5月20日に発売された『non-no』（以下ノンノ／集英社）7・8月合併号特別版表紙に登場。同誌がきょう2日、同7・8月合併号特別版の重版が決定したことを発表した。【別カット】『non-no』ミセス3人がクール表情、とじ込み付録ミセスは、創刊55周年となる記念号の特別版表紙を飾った。3人の圧倒的な存在感が光る表紙と、バンドとして進化を続ける彼らの魅力に迫った16ページの特集が話題を呼び、発売から間も