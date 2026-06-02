東京ドーム＝東京都文京区人気アイドルグループ「嵐」の最終公演となった東京ドーム（東京都文京区）のコンサートに侵入したとして、警視庁富坂署が建造物侵入容疑で、いずれも都内在住の70代の男と20代の男2人を現行犯逮捕していたことが2日、署への取材で分かった。3人は「ライブが見たかった」などと容疑を認めている。逮捕容疑は5月31日夜、それぞれ関係者用や来場者の入り口からドーム内に立ち入った疑い。署によると、