【明治安田J1百年構想リーグ】セレッソ大阪 2−2 FC東京（5月30日／YANMAR HANASAKA STADIUM）【映像】至近距離からのシュートを神セーブ→流し目ウィンクFC東京GK田中颯が躍動した。正GKのキム・スンギュがW杯出場のためチームを離脱するなかで先発に抜擢された26歳の守護神は、至近距離から放たれたヘディングシュートを左手1本でストップ。ファンからは「これも止めるの？」と驚きの声が上がった。FC東京は5月30日、明治安