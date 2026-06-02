公正取引委員会の銘板人材派遣会社の大手5社が企業から受け取る「派遣料金」についてカルテルを結んだ疑いがあるとして、公正取引委員会は2日、独禁法違反（不当な取引制限）の疑いで5社の本社などを立ち入り検査した。関係者への取材で分かった。派遣会社への立ち入り検査は初めて。人材派遣を利用する企業は多く、公取委は、カルテルによって派遣料金が引き上げられ、利用企業のコストの増加につながった可能性があると判断