お笑いコンビ麒麟の川島明（47）が2日までにXを更新。訪れた飲食店の店員に後輩芸人と間違えられた出来事についてつづった。川島は「劇場出番終わり良く行く町中華へ」と切り出し、「店員さんが少しソワソワしてたので僕だと気づいてくれたのかなと思ってたらお会計のとき声をかけてくれました。『前からお声がけしたかったんですが失礼かと思いまして、もう中学生さんですよね』と」と、店員から掛けられた言葉を記した。思わぬ間