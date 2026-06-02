本記事では、セブンイレブンで購入できるお弁当や麺類などの新作情報をご紹介。 今週は、話題の韓国グルメや夏に嬉しいとろろそばなど、さまざまな商品が発売されています。2026年6月の新商品5品まとめ(6月2日〜6月8日)「セブンイレブン 2026年6月の新商品」「カレー炒飯&チキン南蛮」(753円)「カレー炒飯&チキン南蛮」(753円)価格 : 753円販売地域 : 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、福岡県、佐賀県、