コスモエネルギーホールディングスのグループ会社であるコスモ石油マーケティングはこのほど、国内初の大規模生産による国産SAF(Sustainable Aviation Fuel：持続可能な航空燃料)の羽田空港における供給が東京都の2026年度「国産SAF利用促進事業」に採択されたと発表した。コスモ石油マーケティングが、東京都・2026年度「国産SAF利用促進事業」に採択○羽田空港就航の航空会社による国産SAFの利用拡大を期待同事業は航空燃料の脱