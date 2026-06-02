寝ている子供達に寄り添う猫ちゃんの姿が微笑ましいと話題です。動画には「愛おしいしか言葉が出ない」「仲良し姉妹ですね」等のコメントが寄せられ、6万回以上再生されているようです。 【動画：お布団を見ると『子供と猫』が集まっていて…心温まる『尊い光景』】 娘さんとももまるちゃん YouTubeチャンネル「まんまるとらまる」に投稿されたのは、猫のももまるちゃんと娘さんのある日の様子です。大の仲良しで相思相愛