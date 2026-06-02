SNSで252万回以上表示され13万「いいね」を獲得しているのは、ゆったりと寝そべっている猫の様子。よく見るとツッコミどころのある姿に、SNS民からは「そら座り心地いいわ」「ウォーターベッドみたいな感覚か」などのコメントが届いています。 【写真：くつろいでいた猫→よく見たら、『下』に……「声出たｗｗ」「顔がジワジワくるｗ」まさかの瞬間】 くつろいでいるミックくん X（旧Twitter）アカウント「今